Adelio Gregori è il candidato alla carica di sindaco per la lista Obiettivo Vallerano Duemila18

NewTuscia – VALLERANO – Adelio Gregori è il candidato unitario alla carica sindaco per la lista civica Obiettivo Vallerano Duemila18, sostenuta da tutte le forze politiche locali del centrosinistra, alla prossima tornata elettorale del 10 giugno per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Vallerano.

Gregori, 38 anni, è una persona apprezzata e stimata nella comunità valleranese, anche per il suo impegno decennale profuso nel mondo del volontariato. Intorno alla sua figura, si è subito creato un consenso unanime da parte della cittadinanza.

La candidatura di Adelio Gregori è una scelta volta a radicare il cambiamento in corso a Vallerano e di continuità nei confronti dell’operato e dei risultati raggiunti negli scorsi cinque anni dall’amministrazione comunale guidata da Maurizio Gregori.

Azioni che hanno prodotto un cambiamento tangibile e messo in campo numerosi progetti, alcuni già realizzati, altri in fase di partenza. Il percorso di cambiamento a Vallerano è ormai partito, è un fatto concreto: occorre ora radicarlo e proseguire a sostenerlo nei prossimi cinque anni, fiduciosi del sostegno dell’elettorato valleranese

“La squadra che ho l’onore di guidare – commenta Adelio Gregori -, da questo punto di vista, garantisce un mix di esperienza e di novità, con molti giovani presenti in lista, e con buona parte dell’associazionismo locale ben rappresentato. È una squadra in grado di sostenere adeguatamente il progetto in corso di sviluppo e di crescita per Vallerano e di farlo durare negli anni. Entro in questa avventura con l’orgoglio e l’onore di chi vuole mettersi a disposizione della propria comunità con impegno, serietà e con la voglia di condividere i bisogni dei valleranesi, per tradurli in politica e in atti amministrativi che possano contribuire fattivamente alla crescita del nostro paese. Ora ci attende un mese di campagna elettorale, nella quale inizieremo ad ascoltare i nostri compaesani, a parlare con loro di quanto è stato fatto negli scorsi cinque anni e di quello che vogliamo realizzare, tutti insieme, per i prossimi cinque. Perché noi abbiamo un solo obiettivo: Obiettivo Vallerano”.

Lista Obiettivo Vallerano Duemila18

Candidato alla carica di sindaco: Adelio Gregori

Candidati alla carica di consigliere comunale: Ilenia Ercoli, Gianluca Gregori, Lidia Gregori, Maurizio Gregori, Mauro Mastrogregori, Maurizio Parisi, Ilenia Pizzi, Luca Poleggi.