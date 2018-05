Wiplanet MONTEFIASCONE: il 14enne Roberto Marianello in lizza nella categoria Junior

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Non solo la convocazione di Michele CARLETTI e Riccardo SENZAQUATTRINI nella rosa della rappresentativa regionale Senior League che parteciperà al torneo delle regioni di fine giugno in Friuli; anche MARIANELLO Roberto, terza base potente in battuta nella categoria Junior (fino 14 anni) parteciperà all’ultimo raduno decisivo.

In questa categoria tra i 25 convocati, oltre a MARIANELLO, ci sono tre atleti del RAMS Viterbo, ed uno per Lupi, Nuova Roma e CALI.

Come per la categoria Senior, l’ultima selezione, per arrivare ai 18 finali, si svolgerà lunedì 14 a Nettuno sul campo di S. Barbara; facciamo i migliori auguri al giovane falisco..

Riportiamo l’elenco completo dei convocati: