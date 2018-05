Viterbo, lavori pubblici in via della Cava

NewTuscia – VITERBO – A seguito dell’ordinanza 163 del 10 maggio 2018, emessa dal settore Lavori Pubblici del comune di Viterbo per consentire urgenti lavori di riparazione alla società TALETE S.p.A., dalle 7 di lunedì 14 maggio fino al termine dei lavori, in via della Cava sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e vietata la circolazione veicolare, eccezion fatta per i residenti, gli intestatari dei passi carrabili e per i titolari di esercizi commerciali (limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci).

Comune di Viterbo- Settore LL.PP