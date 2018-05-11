Viterbo, elenco candidati di Forza Italia al Consiglio Comunale
NewTuscia – VITERBO – Candidati alla carica di Consigliere Comunale della lista di Forza Italia
MARINI GIULIO IMPIEGATO CCIAA
ACHILLI MATTEO GRAFICO PUBBLICITARIO
BUFALINI FRANCESCA AVVOCATO
BUGIOTTI PAOLA PRESIDE
CEROCCHI MARCO COMMERCIANTE
CIARLANTI FRANCESCO FUNZIONARIO DI BANCA
CONDURELLI SABRINA. DOTTORE COMMERCIALISTA
CORDELLA STEFANIA. CONSULENTE DEL LAVORO
CRASTA ANGIOLA MARIA INSEGNANTE
D’AVINO VINCENZO. IMPRENDITORE
D’OTTAVIO FRANCESCO MARIA. LAUREANDO IN GIURISPRUDENZA
FANELLI LORENZO. IMPRENDITORE
FILOSCIA ROBERTA FARMACISTA
LORIA ANTONIO. RISTORATORE
LOTTI ISABELLA. DOTTORESSA SCIENZE POLITICHE
MACRI MASSIMILIANO. IMPIEGATO
MERLANI GIAN MARCO. IMPRENDITORE TURISTICO
MICCI ELPIDIO. COMMERCIANTE
MILIONI MARCO. ASSICURATORE
MOLTONI FRANCESCO. LIBERO PROFESSIONISTA
MURONI PAOLO. LIBERO PROFESSIONISTA
POLEGGI RENZO. IMPIEGATO
PROIETTI MAURO. ASSISTENTE PARLAMENTARE
PROIETTI RAGONESI DANIELA. AGRONOMA
PURCHIARONI FABRIZIO. INGEGNERE
ROSSI ROBERTO. AVVOCATO
SALZA GIANLUCA MILITARE
SBERNA ANTONELLA. RESPONSABILE AZIENDALE
TABARRI GIULIA. IMPIEGATA
TORROMACCO MARCO. COMMERCIALISTA
VALLERIANI ELISA. STORE MANAGER
LAUREATA IN SCIENZE DELLE
COMUNICAZIONI
ZARLETTI GIAMPAOLO. IMPRENDITORE SANITARIO
Coordinamento Comunale Viterbo