Una maratona di progettazione per valorizzare il centro storico di Vitorchiano

La “Creativity Jam for Vitorchiano” (#J4V) si svolgerà il 1° e il 2 giugno. Tutte le informazioni per partecipare

NewTuscia – VITORCHIANO – Sono aperte le iscrizioni per partecipare a “Creativity Jam for Vitorchiano” (#J4V), la maratona di progettazione promossa da Comune di Vitorchiano, Lazio Innova, Camera di Commercio di Viterbo, e Agenzia Regionale per il Turismo del Lazio con lo scopo di elaborare idee e progetti per la valorizzazione del centro storico di Vitorchiano. Patrocinano e sponsorizzano l’iniziativa la Provincia di Viterbo, ANCE, AIR Vitorchiano, Gruppo Barbato Holding, Pro Loco Vitorchiano.

La Jam si svolgerà il 1° e il 2 giugno 2018 all’interno della 16° edizione di “Peperino in Fiore“, presso il complesso di Sant’Agnese nel borgo medioevale di Vitorchiano.

Per partecipare c’è tempo tempo fino alle ore 12.00 del 30 maggio 2018 iscrivendosi su Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-creativity-jam-for-vitorchiano-45796890733. La Jam si rivolge a creativi, designer, maker, videomaker, artisti, talent, informatici, esperti di marketing, economisti, architetti, agenti di sviluppo locale, esperti di comunicazione e di animazione, programmatori, startupper.

I partecipanti saranno suddivisi in squadre ed avranno il supporto di mentor per lo sviluppo delle applicazioni, di tutor per la valorizzazione dell’idea imprenditoriale e di testimonial di alto profilo. I team dovranno ideare/individuare per il borgo di Vitorchiano, una vocazione tematica con potenzialità di attrazione turistica. La vocazione individuata dovrà essere raccontata da un progetto/prodotto innovativo/creativo fattibile e sostenibile economicamente (che a titolo meramente indicativo, potrebbe essere un logo, un’animazione, un video, un videogioco, una sperimentazione audio-video, visual design, fumetto), capace di leggere e raccontare in modo originale il borgo.

L’output finale che i partecipanti alla Jam dovranno presentare al termine della maratona dovrà consistere in un prototipo del prodotto (teaser, mockup, storyboard, wireframe, videoclip ecc.). La Jam premierà i primi tre progetti a insindacabile giudizio della giuria, coordinata dal sindaco di Vitorchiano e da rappresentanti di Lazio Innova, Camera di Commercio di Viterbo, Agenzia Regionale del Turismo e da esperti opportunamente individuati. Al primo classificato spetteranno 2000 euro, al secondo 1000 euro e al terzo 500 euro.

Tutti i prodotti della Jam saranno considerati copyleft, ovvero il Comune di Vitorchiano potrà utilizzarli, riconoscendone il diritto di proprietà intellettuale, con il solo obbligo di indicarne sempre la proprietà e di non “venderlo” a soggetti terzi. Il regolamento completo e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.lazioinnova.it.

“Per valorizzare il nostro centro storico – dichiara il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti – puntiamo sulla creatività, sul talento, sull’innovazione, sulle idee imprenditoriali di qualità, sulle competenze. Per il paese la Creativity Jam è un’occasione importantissima per elaborare idee e progetti finalizzati alla promozione del borgo e sono fiducioso che la partecipazione sarà elevata. Ringrazio fin da ora tutti i partner che affiancano il Comune in questa iniziativa, che tra l’altro si terrà nell’ambito di una manifestazione fondamentale per il turismo a Vitorchiano come ‘Peperino in Fiore’“.