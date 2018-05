“Mai dire bau”, sabato 12 e domenica 13 maggio a Perugia

NewTuscia – PERUGIA – L’Associazione “Amico Peloso” presenta la seconda edizione di “Mai Dire Bau”, prevista a Perugia il 12 e 13 maggio. L’evento Mai dire Bau è l’evento dedicato agli amanti degli animali e, ovviamente, ai loro amici a 4 zampe, e vede il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia. L’evento avrà luogo in pieno centro storico, il programma prevede attività molto diversificate fra loro dedicate ad un pubblico variegato e di tutte le età, nell’intento di attrare il più ampio numero di persone possibile e rendere gli spazi utilizzati sempre vivaci e attivi nei giorni di svolgimento.

Le location scelte sono Piazza Matteotti e la Loggia dei Lanari. Si prevede la collaborazione con varie realtà locali e regionali nei diversi ambiti di specializzazione con spazi dedicati agli addestratori, associazioni quali ad esempio ENPA e LAV. Saranno inoltre ospitate le associazioni del territorio che si occupano di tutela e protezione degli animali. Appuntamenti tecnici si alterneranno ad altri più leggeri e divertenti, dedicati non solo agli adulti ma anche ai più piccoli. Non mancheranno inoltre incontri istituzionali e momenti didattici. Nello specifico si prevedono attività di: – Agility dog – Conosciamo i cani da soccorso – Fattoria didattica: i nostri amici asini – Pet Therapy: Bambini e animali: giocare e crescere insieme cos’è, come funziona e quali sono i suoi benefici

– Randagiamo: Chi adotta un amico, trova un tesoro (l’esperienza di adozione di un cane adulto) – Mille volti della relazione uomo-animale: Una vita insieme: condividere la propria vita con un cane o con un gatto – Sfilata Meticci: Sfilata a 6 zampe alla ricerca dell’amico peloso più simpatico – Tale e Quale: Cerchiamo la somiglianza da premiare – Casting Calendario 2019: Selezione dei partecipanti all’edizione 2019 del calendario Amico Peloso – Pelosissima: passeggiata guidata per le vie del centro storico – Scatti d’autore: mostra fotografica – Caccia al tesoro – Scambio figurine amici cucciolotti – Spazi di animazione per bambini – Merenda a 4 zampe – Conferenze e seminari a tema La Comunicazione Al fine di garantire una comunicazione ottimale dell’evento alla classica attività di ufficio stampa – con l’invio di comunicati stampa ai media regionali di carta stampata e web – si affiancherà una regolare attività di comunicazione mirata via Social Network (Facebook e Instagram) e la distribuzione di materiale pubblicitario cartaceo nei centri di aggregazione della città.

I partner In occasione dei 2 giorni di svolgimento dell’evento saranno riservati degli spazi agli sponsor per l’allestimento di un corner personalizzato, distribuzione di materiale promo-pubblicitario e gadget. Amico Peloso “Amico Peloso” è un’associazione attiva dal luglio 2004 ed è ormai una realtà consolidata nel perugino per la tutela degli animali domestici ma non solo. Obiettivo dell’Associazione è sensibilizzare ed educare utilizzando modalità diverse e sempre originali.

Per questo scopo “Amico Peloso” ha portato avanti negli anni molteplici iniziative quali raccolte fondi da destinare a vari soggetti operanti nel settore della tutela degli animali organizzando eventi e manifestazioni ad hoc e vendita di vario materiale personalizzato e brandizzato, campagne sociali contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali, incontri di sensibilizzazione per adozioni e affidamento a distanza di cani e gatti.

Il programma:

Sabato 12

Ore 11.00 Loggia dei Lanari: saluti autorità e convegno “Le città Pet Friendly”

Dalle 09.00 alle 18.00 Mostra fotografica

Ore 16.00 “Sfilata cani pura razza fantasia”

Dalle 16.00 alle 19.00 Casting Calendario Amico Peloso 2018

Dalle 16.00 alle 19.00 Info Point SISCA – Emozioni, motivazioni, intelligenza: siamo così diversi?

Dalle 16.00 alle 19.00 Info Point SISCA – Mai dire Cane Cattivo

Ore 17.00 Agility Dog

Info Point “Cane Sereno A.S.D.” Educatori Cinofili ed Istruttori esperti in problematiche comportamentali

ENPA: Spazio bimbi (giochi educativi, scambio figurine Amici Cucciolotti, trucca bimbi)

ENPA: Adotta un Amico

Domenica 12

Ore 11.00 Pelosissima: passeggiata per le vie del centro storico

Dalle 11.00 alle 13.00 Casting Calendario Amico Peloso 2018

Dalle 09.00 alle 18.00 Mostra fotografica

Ore 16.00 sfilata “Tali e quali”

Dalle 16.00 alle 19.00 Casting Calendario Amico Peloso 2018

Ore 17.00 Agility Dog

Dalle 16.00 alle 19.00 Info Point SISCA – Emozioni, motivazioni, intelligenza: siamo così diversi?

Dalle 16.00 alle 19.00 Info Point SISCA – Mai dire Cane Cattivo

Mostra fotografica

Info Point “Cane Sereno A.S.D.” Educatori Cinofili ed Istruttori esperti in problematiche comportamentali

ENPA: Spazio bimbi (giochi educativi, scambio figurine Amici Cucciolotti, trucca bimbi)

ENPA: Adotta un Amico