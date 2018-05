La Viterbese vince 2-1 con il Pontedera e passa il primo turno dei Play Off, decidono le reti di Vandeputte su punizione e Baldassin

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Viterbese passa il primo turno di Play-Off superando in casa per 2-1 contro un ostico Pontedera grazie alle reti di Vandeputte su calcio di punizione e del mediano goleador Baldassin nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa i toscani hanno accorciato le distanze, con Grassi su calcio di rigore. I gialloblù hanno sfiorato la rete del 3-1 con De Sousa e Cenciarelli. I gialloblù con questo successo passano al secondo turno, dove incontreranno martedì prossimo la formazione della Carrarese che ha battuto per 3-0 la Pistoiese.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo al Rocchi.

VITERBESE-CASTRENSE: Iannarilli, Peverelli, Celiento, Vandeputte, Sini, Baldassin, Jefferson, Calderini, Di Paoloantonio, Atanasov, Benedetti

A disposizione di Mr.Stefano Sottili: Micheli, Pacciardi, Cenciarelli, Bismark, De Sousa, Mendez, Zenuni, Sane’, PIni,Pandolfi, De Vito, Mosti

PONTEDERA: Contini, Borri, Risaliti, Caponi, Grassi, Pinzauti, Corsinelli, Gargiulo, Calcagni, Posocco, Rossini.

A disposizione di Mr. Ivan Maraia: Biggeri, Marinca, Tofanari, Romiti, Vettori, Spinozzi, Maritato, Pandolfi, Raffini,

Ferrari, Frare

Arbitro: Signor Vincenzo Valente di Salerno

Assistenti: Signori Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore e Giuliano Perrella di Battipaglia

Quarto Uomo: Daniele Remigis di Teramo

Note: Serata quasi estiva terreno in buone condizioni spettatori presenti 1500 circa con presenza ospite.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° tiro di Gargiulo dal vertice sinistro dell’area della Viterbese che si perde alto sopra la traversa.

All’8 tiro dai 20 metri di Di Paoloantonio della Viterbese, che colpisce male il pallone, che viene parato dal portiere ospite.

All’11° incursione in area gialloblù dei toscani la difesa della Viterbese fa buona guardia e riesce a chiudere.

Al 13° Jefferson entra in area ospite, ma viene steso da un difensore, l’arbitro lascia correre, fischiando una punizione per il Pontedera.

Al 15° cross in area di Celiento per Jefferson, che appostato al centro dell’area toscana viene a contatto con un difensore toscano e va a terra, ma l’arbitro lascia correre anche questa volta tra le proteste del pubblico.

Al 19° tiro di Calderini dai 25 metri, che viene parato dal portiere del Pontedera Contini, che in tuffo alla sua sinistra blocca il pallone.

Al 22° fallo laterale per il Pontedera pallone messo in mezzo all’area della Viterbese, la difesa gialloblù fa buona guardia ed allontana la minaccia, mandando il pallone in fallo laterale.

Al 23°punizione per il Pontedera dal vertice destro dell’area della Viterbese, batte Caponi, che scodella in area gialloblù un pallone molto pericoloso, la difesa dei padroni di casa allontana il pallone, anticipando gli attaccanti toscani posizionati in area di rigore.

Al 24°bella azione della Viterbese con Benedetti, che mette in area toscana un cross per Baldassin, che dal vertice destro dell’area serve al limite con un cross basso per l’accorrente Di Paoloantonio, che però tira debolemente e la sua conclusione viene parata dal portiere Contini del Pontedera.

Al 27° la Viterbese passa in vantaggio su punizione con Vandeputte, su fallo subito da Baldassin, che poco prima era stato atterrato ai 25 metri dopo una bella discesa palla al piede.

Il trequartista belga Vandeputte batte la punizione e lascia partire uno splendido tiro ad effetto dai 25 metri, che si insaccato all’angolo alto destro della porta toscana con il portiere Contini proteso in vano in tuffo.

Al 30° cross del difensore della Viterbese Sini dalla trequarti sinistra, che serve Vandeputte che con un colpo di testa impegna il portiere del Pontedera Contini para in presa facendo suo il pallone.

Al 38° la Viterbese raddoppia sugli sviluppi di un corner: dalla bandierina batte il trequartista gialloblù Vandeputte, che mette in area uno splendido cross su cui si avventa di testa in perfetto stacco aereo, Baldassin mette in rete, alle spalle del portiere toscano, tripudio sulle tribune del Rocchi.

Al 44° cross di Benedetti, dalla fascia sinistra tale pallone viene però intercettato dal portiere Contini del Pontedera.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio per 2-0.

CRONACA SECONDO TEMPO

Al 3° Pontedera pericoloso con un colpo di testa di Gargiulo che su rimessa laterale dal lato sinistro manda di poco fuori.

Al 5° pericolosa azione della Viterbese con Calderini, che si incunea in area ospite dal lato sinistro dell’area e lascia partire un tiro cross, che esce di poco fuori dai pali della porta difesa dal portiere Contini.

Al 7° corner per il Pontedera, senza esito la difesa gialloblù, anticipa gli attaccanti della formazione ospite.

All’8°doppio cambio nelle fila del Pontedera: escono Pinzauti, e Gargiulo al loro posto entrano in campo Maritato e Raffini.

All’11° viene steso Vandeputte da Risaliti che viene ammonito. della punizione si incarica Sini che dal vertice destra mette in mezzo un bel cross che attraversa tutta l’area avversaria, la difesa toscana libera poi l’arbitro fischia una punizione a favore dei toscani per un fallo in attacco degli avanti della Viterbese.

Al 13° cambio nella Viterbese: esce Vandeputte al suo posto entra De Vito.

Al 15° sostituzione nella Viterbese:escono Baldassin e Jefferson al loro posto entrano Cenciarelli e De Sousa.

Al 17° il Pontedera va in rete con Maritato, che di testa mette in rete ma la sua marcatura viene annullata per un fallo in area dello stesso giocatore del Pontedera.

Al 19° tiro dalla distanza di Risaliti del Pontedera parato dal portiere Iannarilli della Viterbese.

Al 21°rigore per il Pontedera contatto in area della Viterbese tra Maritato ed Atanasov, l’attaccante cade e l’arbitro concede il rigore. Della battuta dal dischetto si incarica Grassi, che con una precisa conclusione spiazza il portiere della Viterbese Iannarilli e mette in rete all’angolo sinistro, accorciando le distanze e riaprendo così la partita.

Al 24° miracolo di Iannarilli su tiro dalla distanza di Calcagni, il portiere della Viterbese Iannarilli vola in tuffo e devia sventando la minaccia.

Al 25° corner per i gialloblù; senza esito la difesa del Pontedera anticipa gli attaccanti della Viterbese ed allontana.

Al 26° bella azione della Viterbese con Calderini, che entra in area dal lato sinistro e mette al centro un bel pallone per l’accorrente Cenciarelli, che viene al momento di tirare viene contrato da un difensore e l’azione sfuma.

Al 29° viene ammonito Atanasov della Viterbese per gioco falloso.

Al 31° bella azione di Calderini che sulla fascia sinistra va via e mette un cross in area per l’accorrente Di Paoloantonio, che tira in porta forte ma centrale ed il portiere del Pontedera para a terra.

Al 33° tiro di Calderini dalla distanza deviato in corner. Il seguente corner non ha esito.

Al 34°cambio nel Pontedera; esce Calcagni al suo posto entra Spinozzi.

Al 36° grossa occasione da rete fallita per i gialloblù con De Sousa, che da pochi passi dalla porta manda fuori.

Al 37° ancora gialloblù vicini al 3-1 questa volta è Calderini, che tutto solo davanti al portiere manda fuori.

Al 41°altra sostituzione nella Viterbese; esce Calderini al suo posto entra Zenuni.

Al 45° la Viterbese va vicina al 3-1 con Cenciarelli che da pochi passi manda fuori.

L’arbitro concede 4 minuti di recupero il Pontedera attacca a testa bassa e conquista diversi corner e le mischie in area della Viterbese si fanno frequenti.

La partita finisce 2-1 per i gialloblù che passa il primo turno dei Play-Off.

RISULTATI DEI PLAY-OFF GIRONE A

VITERBESE-CASTRENSE-PONTEDERA 2-1



CARRARESE-PISTOIESE 5-0

PIACENZA-GIANA ERMINIO 4-2

COSENZA-SICULA LEONZIO 2-1

FERALPI SALO’-PORDENONE 3-1

RENATE-BASSANO VIRTUS 0-2

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 0-1

ALBINOLEFFE-MESTRE 2-2

CASERTANA-RENDE 2-1

PROSSIMO TURNO MARTEDI’ PROSSIMO AL ROCCHI

VITERBESE-CASTRENSE-CARRARESE

MONZA-PIACENZA