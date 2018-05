“La donna nera” al Teatro Bianconi di Carbognano

NewTuscia – CARBOGNANO – Sabato 12 maggio 2018 alle ore 21 e domenica 13 maggio alle ore 17.30 al Teatro Bianconi di Carbognano, in Via Fontanavecchia 12, andrà in scena lo spettacolo “Il Teatro del Giallo – La donna nera (una storia di fantasmi)” di Raffaele Castria, rappresentato dalla compagnia Gli Squinternati Fabbrica Teatro. Regia di Raffaele Castria. Sul palco Caterina Francola, Eugen Zizaj, Giuseppe Parisi, Linda Morini, Michele Pacelli, Miraldo Luparini, Mirella Soldini, Rosato Palozzi e con la partecipazione di Giulia Palozzi.

Lo spettacolo è un adattamento di “La donna in nero”, un giallo a tinte horror molto gettonato soprattutto a Londra durante il periodo natalizio, tratto dal racconto dell’autrice britannica Susan Hill. La pièce teatrale ha debuttato nel Regno Unito nel 1987. Raffaele Castria è autore, regista, attore e dal dicembre 1999 direttore artistico del Teatro Stabile del Giallo, situato a Roma sulla Cassia e nato nel 1986 da un’intuizione di Giancarlo Sisti e Susanna Schemmari.

