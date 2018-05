“Fiori alla Finestra e Cene in Cantina”, 25° edizione a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Fiori alla Finestra e Cene in Cantina 2018 a Vetralla: Degustazioni, Passeggiate, Mercatini, Musica e molto altro. 8-9-10|15-16-17 Giugno

L’obiettivo della “Fiori alla finestra e Cene in Cantina” è quello di recuperare le antiche tradizioni locali. Per questo dal 1994 a Vetralla viene organizzata la manifestazione, diventata una delle più note di tutta la provincia di Vit erbo.

Questo successo è dovuto al ricco programma in cui numerosi eventi culturali, d’intrattenimento si aggiungono alla buona cucina basata su prodotti tipici locali. Tutto questo attira ogni anno sempre più appassionati e turisti di ogni provenienza. Si potranno assaporare i piatti genuini di una volta, all’interno del caratteristico centro storico del paese abbellito dalle splendide composizioni floreali. Quest’anno gli “angoli” addobbati parteciperanno a un concorso a premi: “Colorando Vetralla” dove verranno premiati i più belli e originali.

All’interno delle caratteristiche e quanto mai suggestive cantine del ‘600 sparse per tutto il borgo di Vetralla verranno proposti piatti dal gusto inconfondibile. Gustose pietanze che hanno come ingredienti i prodotti tipici della Tuscia, come l’olio extra vergine d’oliva e i “tozzetti” realizzati con la nocciola dei monti Cimini. Il tutto organizzato grazie all’impegno di numerose associazioni locali.

Infine non possono mancare gli spettacoli musicali e danzanti che regaleranno un’atmosfera gioiosa mentre si potranno curiosare lungo le vie del centro storico le bancarelle che mostrano oggetti di artigianato e prodotti tipici enogastronomici di Vetralla e della Tuscia.

Fiori alla Finestra e Cene in Cantina

Pro Loco di Vetralla

Via Cassia Sutrina snc

01019- Vetralla (VT)

Tel. +39 0761.46.00.06 – prolocovetralla@libero.it

Sito Web: www.prolocovetralla.it