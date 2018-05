Comune di Viterbo, lavori su strada Capretta: vietata la circolazione

NewTuscia – VITERBO – Dal 14 maggio prossimo fino al termine dei lavori (previsto per il 19) su strada Capretta, nel tratto compreso tra via Biga di Castro e via Dora Riparia, sarà vietata la circolazione. Per non recare disagi alla cittadinanza e ad eccezione del tratto interessato dai lavori, sarà comunque consentita la circolazione veicolare nei due sensi di marcia ai residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti sulla via e ai titolari degli esercizi commerciali per le operazioni di carico e scarico merci.

L’ordinanza 160 del 08/06/2018 è stata emessa per permettere alla ditta ATAC s.p.a. di effettuare interventi di manutenzione al sottopassaggio ferroviario di strada Capretta.

Comune di Viterbo- Settore LL.PP