I Care, un ringraziamento a chi ha partecipato all’inaugurazione a Santa Barbara

NewTuscia – VITERBO – Noi dell’Emporio Solidale I Care desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’inaugurazione che ha avuto luogo lo scorso Mercoledì 9 Maggio a Santa Barbara.

La grande partecipazione cui abbiamo assistito è la conferma di quanto la povertà sia un tema particolarmente sentito dalle Istituzioni così come dall’intera collettività.

Poter essere in prima linea in questa lotta è per noi motivo di orgoglio, la più grande ricompensa a tutte le fatiche.

In primis vogliamo ringraziare la Regione Lazio, che nell’ambito degli stanziamenti relativi alla lotta alle povertà ed all’emarginazione sociale ha ritenuto valido il nostro progetto, permettendoci di accedere ai fondi senza i quali nulla sarebbe stato possibile.

Un grazie sentito al Comune di Viterbo cui va riconosciuto il merito di aver sostenuto concretamente la realizzazione dell’Emporio mettendo a disposizione dell’Associazione Viterbo con Amore, in modo gratuito, una struttura completamente rinnovata e pienamente adeguata allo scopo.

Il ringraziamento più sentito lo dobbiamo senza ombra di dubbio a tutti i volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro energie, le loro competenze, se stessi, in questi giorni di intensa attività e coinvolgimento.

Grazie di cuore

L’Emporio è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con il servizio di accoglienza.

A partire da Martedì 22 Maggio sarà rispettato il seguente orario di apertura:

Servizio accoglienza : Lun, Merc, Giov, Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12.00;

: Lun, Merc, Giov, Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12.00; Servizio Market: Martedì dalle ore 9 alle 12 e Giovedì dalle ore 15 alle ore 18.

Per qualsiasi tipo di informazione potete contattarci allo 0761- 1522270 oppure attraverso la nostra e-mail emporiosolidaleicare@gmail.com.

L’Emporio Solidale I Care è sempre alla ricerca di nuovi volontari, donatori e amici, le porte sono aperte a tutti…vi aspettiamo!!

SOGGETTI ATTUATORI EMPORIO SOLIDALE “I care”riuniti in ATS: