Candidatura di Giovanni Arena: interviene Casapound Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Ci sentiamo di dire la nostra in merito alla scelta del centrodestra di concorrere unito con Giovanni Arena candidato sindaco. Abbiamo avuto la dimostrazione, ancora una volta, di come le segreterie nazionali abbiano di fatto bypassato la volontà degli elettori viterbesi, non basandosi sui dati delle preferenze alle scorse elezioni di marzo ma catapultando dall’alto una nomina, proponendo il solito minestrone indigesto.

Da parte nostra avremmo sicuramente preferito per il centrodestra un candidato sindaco più sovranista e non un democristiano riesumato. Nonostante ciò auguriamo alla suddetta coalizione di ritrovare presto un assetto che rispecchi la volontà dei cittadini e non quella delle logiche di partito.

CasaPound Viterbo