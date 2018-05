Arrestato per atti persecutori a Blera

NewTuscia – BLERA – Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Blera, hanno tratto in arresto, a seguito di custodia cautelare agli arresti domiciliari , un cittadino del luogo, italiano di circa 60 anni;

la misura cautelare è stata emessa dal GIP del tribunale di Viterbo su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che gli stessi carabinieri di Blera hanno effettuato negli ultimi mesi serrate indagini, a seguito delle quali hanno riscontrato numerosi episodi che il soggetto commetteva in danno della ex compagna, dalla quale aveva in passato avuto un figlio; episodi nei quali non evitava spesso di coinvolgere emotivamente anche il bambino. Numerosi in un breve lasso dio tempo sono stati anche gli interventi dei carabinieri chiamati sempre a tutela della donna. ieri l ‘emissione della misura cautelare e la sua esecuzione.