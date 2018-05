Viterbese Castrense, dichiarazioni di mister Sottili

NewTuscia – VITERBO – “Ripartiamo da dove abbiamo finito: ritroviamo il Pontedera in questa gara secca dei playoff dove non dobbiamo in alcun modo pensare di poter trarre vantaggio dal miglior piazzamento in classifica. Se qualcuno pensa di poter speculare su un risultato di parità si sbaglia di grosso: la partita va giocata con il coltello tra i denti per cercare di vincerla e passare alla fase successiva senza rischiare una beffa che renderebbe vani tutti gli sforzi fatti fino a oggi. L’avversario lo conosciamo bene, sappiamo pregi e difetti ed è per questo che portiamo un grandissimo rispetto per questa squadra, ma anche la consapevolezza che abbiamo tutte le carte in regola per continuare a sognare”.