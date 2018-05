Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia dell’11/05/2018

Viterbo

Cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata; locali rovesci possibili al pomeriggio in rapido esaurimento in serata. Temperature comprese tra +11°C e +23°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; attesi rovesci al pomeriggio anche a carattere di temporale sui settori interni, mentre la costa si manterrà più asciutta. Fenomeni in generale esaurimento in serata salvo residue piogge sui rilievi.

Italia

Bel tempo al mattino su tutti i settori del nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio su Alpi e Appennino e rovesci o temporali associati, in esaurimento poi verso sera e notte.

Condizioni di tempo stabile al mattino al Centro Italia con cieli poco nuvolosi, rovesci e temporali in rapido sviluppo al pomeriggio sui settori interni, in esaurimento poi in serata e nottata.

Anche al sud Italia condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, possibili soltanto locali e isolati rovesci o temporali al pomeriggio sui settori più interni dell’ Appennino.

Temperature stazionarie le minime, in aumento nei valori massimi.