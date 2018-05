Gubbio, modifiche alla viabilità in occasione della festa dei Ceri

NewTuscia – GUBBIO – Il Comando di Polizia Municipale ricorda di prestare la massima attenzione alle disposizioni sulla circolazione in ocasione della ‘Festa dei Ceri’, in particolare a quelle che rappresentano una novità rispetto agli anni precedenti, confidando nella massima collaborazione da parte di tutti per un tranquillo e sicuro svolgimento della Festa. E’ stabilito dalle ore 14 del 14 maggio alle ore 8 del 16 maggio il divieto di accesso nel Centro Storico per i veicoli sprovvisti di permesso di circolazione ZTL, con chiusura fisica delle porte di accesso alla Città, nonché il divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico il 15 maggio 2018 dalle ore 5 alle ore 24.

Dalle ore 8 del 14 maggio alle ore 20 del 16 maggio il parcheggio denominato dell’ex Seminario (tutto) ed il piano di superficie e primo interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto” sono riservati alla sosta dei veicoli muniti di permesso di circolazione nella ZTL. I veicoli che ne avranno fatta richiesta entro le ore 12 del 12 maggio presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via della Repubblica o via posta elettronica all’indirizzo ztl@comune.gubbio.pg.it potranno accedere al centro storico il 15 maggio attraverso Porta Ortacci (ingesso ed uscita) dalle ore 6 alle ore 9.30 per poter effettuare brevi operazioni di consegna merci presso le taverne ceraiole ed i pubblici esercizi situati all’interno del centro storico.

Le strade che conducono a Piazza Quaranta Martiri saranno chiuse alla circolazione veicolare mediante collocazione di appositi dissuasori che saranno posizionati: in Via Matteotti (dopo parcheggio ex Comunità Montana), in Via Campo di Marte (dopo Bar Sport), – in Via Perugina (dopo Via Don Minzoni). I veicoli al servizio di titolari di contrassegno di circolazione categoria invalidi, contrariamente agli anni precedenti, NON potranno raggiungere Piazza Quaranta Martiri, ma saranno posizionati lungo l’area di sosta a pagamento di Viale del Teatro Romano e solo fino a concorrenza dei posti disponibili. Non vi sarà pertanto garanzia di reperire posti di sosta, specialmente in prossimità degli orari dell’alzata e della corsa. Quando il parcheggio sarà al completo, il personale presente in servizio non consentirà più l’accesso in Viale del Teatro Romano.

La strada che conduce alla Basilica di S. Ubaldo, a partire dalle ore 17.30, sarà chiusa alla circolazione dall’incrocio con il cosiddetto bivio per il Parco di Coppo (compresi i veicoli muniti di pass invalidi). Parzialmente diversa rispetto agli anni precedenti è anche la collocazione del parcheggio riservato a motocicli e ciclomotori dalle ore 15. del 14 maggio alle ore 8 del 16 maggio. Le aree identificate a tale fine sono: a) parcheggio antistante la Chiesa di S. Agostino; b) parcheggio adiacente la Farmacia di Via Campo di Marte; c) parcheggio di Via Perugina antistante l’Edificio Scolastico (IN SOSTITUZIONE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA QUARANTA MARTIRI RETROSTANTE LA POSTAZIONE FISSA DELLA POLIZIA MUNICIPALE).

Il capolinea degli autobus di linea sarà situato all’interno del Piazzale Leonardo da Vinci (Tennis) dalle ore 6 del 14 maggio alle ore 21 del 17 maggio. Si ricordano i parcheggi disponibili, che saranno segnalati con apposita cartellonistica temporanea di indicazione: parcheggio stadio di Via del Botagnone; parcheggio coperto di San Benedetto (raggiungibile da Via Tifernate); parcheggio coperto di San Pietro; parcheggio S. Lucia; parcheggi zona Via della Vittorina; parcheggio interno all’Istituto Scolastico Gattapone; parcheggio adiacente Istituto d’Arte Via Venata; parcheggio centro commerciale Coop Le Mura; parcheggio adiacente Centro Direzionale Prato.