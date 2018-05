Elezioni a Viterbo: Gasparri, mio impegno per contribuire a vittoria centrodestra

NewTuscia – VITERBO- “Ringrazio tutte le forze politiche e le realtà civiche e locali che, dopo un franco confronto, hanno deciso di sostenere la candidatura a Sindaco di Viterbo di Giovanni Arena. Come responsabile di Forza Italia per le candidature comunali e regionali sono lieto per aver potuto condividere questa scelta con antichi e nuovi amici. Sono da lungo tempo legato alla splendida città di Viterbo e sono stato onorato di essere stato confermato in Senato anche grazie al consenso degli elettori viterbesi.

Ora serve un impegno corale e rispettoso dell’apporto di tutti, per ridare a Viterbo una amministrazione di centrodestra che sappia rilanciare un territorio ricco di storia ma che ha bisogno di una prospettiva futura all’altezza del suo passato. E sarà mio dovere contribuire a questo futuro”. Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI).