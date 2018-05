“Dante e la Tuscia” di Giuseppe Rescifina alla biblioteca di Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Sabato alle 18,30 è previsto il secondo degli appuntamenti in calendario nel giardino della biblioteca di Ronciglione, questa volta sarà presentato il libro di Giuseppe Rescifina, Dante e la Tuscia edito dalla casa editrice Serena di Viterbo.

Giuseppe Rescifina è giornalista, saggista e autore di testi teatrali e studioso di Dante.

L’autore, nel libro, non si limita a commentare eventi noti riguardanti la Tuscia citati nella “Divina Commedia”, ma si avvale delle ultime ricerche dei “dantisti” per approfondire gli aspetti misteriosi, i simboli esoterici e i casi irrisolti come la localizzazione della “selva oscura”, della Città di Dite e del terribile carcere della Malta.

Un libro, dunque, come si legge nell’introduzione, che “non intende solamente riproporre un viaggio ricognitivo sui riferimenti alla Tuscia nella “Commedia”, ma “scava in fondo”, vaglia ipotesi e argomenti, riesamina l’esperienza di personaggi e, a distanza di sette secoli dalla creazione del capolavoro, offre qualcosa di inusitato, insolito.

Un viaggio inusuale e particolare nella Tuscia quello che emerge dalla lettura di questo libro avvincente e interessante; alla presentazione sarà presente oltre all’autore anche la casa editrice Serena.

Per la biblioteca

Marina Angeletti