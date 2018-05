Tarquinia, sabato i casting per uno spettacolo teatrale e una web serie

NewTuscia – TARQUINIA – È di nuovo tempo di casting a Tarquinia: torna in azione lo staff di #checinema nella cittadina etrusca, e stavolta lo fa in collaborazione con il Collettivo Artisti e Musicanti per portare sulla scena due differenti progetti creativi.

Sabato 12 maggio, a partire dalle 15 e sino alle 19 e 30, presso il C.A.G. – Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, in via delle Torri, 56 si terranno le selezioni per attori, comparse, coristi e ballerini.

Al casting sono ammessi candidati di ogni sesso ed età che abbiano entusiasmo e passione per prendere parte ad uno spettacolo teatrale e ad una web serie. Ogni ulteriore informazione sarà fornita in occasione delle selezioni, oppure può esser richiesta ai numeri telefonici 339 5783931 (per lo spettacolo) o 328 6717230 (per la web serie). Gli organizzatori specificano che nessun artista percepirà compenso per i due progetti, pertanto anche per i ruoli a selezione non sono previsti remunerazioni né rimborsi spese.