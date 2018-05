Maltempo nella Tuscia: Orte colpita da una bomba d’acqua

NewTuscia – ORTE – Continua il maltempo nella Tuscia, flagellata da giorni da temporali e bombe d’acqua. Oggi in particolare, ad Orte si è venuta a creare una forte situazione di disagio, sopratutto per quanto riguarda le strade: alcune sono chiuse, come quella verso Gallese.

Alcune zone della città sono allagate, con i tombini strapieni e le macchine sommerse dall’acqua, come Corso Garibaldi ed il passaggio della stazione. Disagio anche per la circolazione dei treni, con quelli regionali deviati su percorsi alternativi.

In azione, per la messa in sicurezza, la Protezione Civile le forze dell’ordine.

Foto dal profilo facebook di Mammo Rappo.