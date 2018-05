Buche a Roma, Palozzi (FI): “In giunta non sanno quante risorse sono a disposizione”

NewTuscia – ROMA – “L’emergenza buche a Roma, purtroppo, è ormai sotto gli occhi di tutti. Restando agli ultimi giorni, pensiamo alle pesanti criticità sulla Salaria, oppure alla voragine in zona Garbatella, trasformata in micro-discarica. Realtà che testimoniano come l’amministrazione Raggi stia vivendo in balia degli eventi, senza programmazione, né linee guida chiare.

Aspetto ancora più grave, e per certi versi imbarazzante, è che in giunta – addirittura – non ci sia chiarezza sui fondi a disposizione per la manutenzione delle strade: tant’è che l’assessore Lemmetti e la collega Gatta la pensano in maniera piuttosto differente sull’argomento. Consigliamo alla Raggi di tenere a bada i suoi luogotenenti affinché lavorino con sostanza ed efficienza per il bene di Roma e dei romani”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.