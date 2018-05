San Pellegrino in Fiore su Rainews

NewTuscia – VITERBO – La 32 edizione consacra San Pellegrino in Fiore come un evento di indiscusso successo sia nei numeri sia nell’apprezzamento dei tanti turisti e viterbesi che ogni anno non perdono l’appuntamento con la spettacolare fioritura del quartiere antico della città, arricchita da innumerevoli eventi culturali dall’immancabile richiamo. Una manifestazione che sta incredibilmente espandendo la sua popolarità al di fuori dei confini provinciali e laziali, come dimostra l’aumento in termini assoluti anche dei turisti provenienti da altre regioni italiane, e l’attenzione crescente da parte dei media nazionali.

Nei giorni della manifestazione le telecamere di Rainews hanno ripreso alcune delle straordinarie scenografie prodotte dall’incontro tra gli allestimenti floreali e le architetture di peperino del quartiere antico, che sono state trasmesse nella puntata di “Mordi e Fuggi” oggi alle 13,45. La puntata andrà in onda in replica stasera alle 21,45, domani alle 14,45 e domenica 13 maggio alle 13,45. Da domani la puntata sarà inserita sul sito rainews.it