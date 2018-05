NewTuscia – ROMA – “Sono passati 40 anni dall’assassinio di Aldo Moro, un evento tragico di cui ancora non si conoscono tutti i dettagli che ha profondamente modificato il corso della storia nel nostro Paese ed ha bruscamente arrestato quel progetto di ‘democrazia del dialogo’ sostenuto dallo statista democristiano, che oggi più che mai gioverebbe riavviare”.

Così il segretario generale Selp – Sindacato europeo lavoratori e pensionati, Giovanni Centrella, ricorda l’onorevole Moro alla vigilia dell’anniversario della sua morte, sottolineando come “allora la politica sia rimasta ferma di fronte ai numerosi appelli di intraprendere una trattativa per liberarlo dalla prigionia a cui lo avevano costretto le Brigate Rosse e per salvarlo dalla condanna a cui lo avevano destinato. Una posizione di diniego, di immobilismo – rimarca il sindacalista – di cui purtroppo la politica ha continuato a dare dimostrazione in diversi contesti, fino all’attuale fase di ingovernabilità cui sta costringendo il nostro Paese, mostrandosi incapace di giungere ad un giusto compromesso”.

“Anche a distanza di quarant’anni – conclude Centrella – sarebbe opportuno riscoprire il pensiero di Aldo Moro e la forza innovativa della politica di collaborazione da lui auspicata come mezzo per il benessere collettivo”.