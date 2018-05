“Incanti di Primavera” Concerto di Corali 12 maggio, ore 18,30

NewTuscia – VITERBO – A Viterbo nella chiesa di S.Maria della Grotticella, sabato 12 maggio 2018 alle ore 18,30 ci sarà il concerto “Incanti di Primavera” a cura delle corali della Parrocchia. E’ l’occasione per i gruppi canori di dare il benvenuto della Primavera a tutti coloro, in primo luogo i fedeli della parrocchia, che vogliono ascoltare l’armonia delle voci sia a cappella sia in accompagnamento strumentale.

Il parroco Don Pino Curre invita, dopo la celebrazione della S. Messa delle ore 17,30, a vivere insieme a tutti un momento di gioia e piacere, interpretando le arie canore di primavera e altri brani di piacevole ascolto.

I gruppi canori che si esiberanno sono:

Corale di “S.Sisto-S.Maria della Grotticella”, diretta da Giuseppe Moscaroli, con l’esecuzione di brani liturgici;

Corale “Gli Intricanti”, diretta da Anna Rita Petroselli, specializzata in gospels;

Coro Parrocchia di Santo Stefano P.M. di Bracciano;

Coro Maria Moretti Vignoli di Tuscania;

Coro Tonino Imperiali di Piansano.

Ad accompagnare i canti della corale di S. Maria della Grotticella ci sarà Cristina Castagnoli alla tastiera, Roberto Lazzaretti maestro di tromba, per il coro Gli Intricanti Luigia Fratoni al flauto e Marco Reo alle percussioni.

Don Pino e tutti i cantori vi aspettano quindi sabato prossimo alle ore 18,30 alla chiesa di S. Maria della Grotticella (Mazzetta) a Viterbo per fare festa insieme.