Vetralla, Trofeo Uomo Cavallo: 21º Edizione

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. La pioggia e il clima pienamente autunnale non ha fermato gli oltre 170 alteti per la 21º esima edizione per la Corsa Podistica Uomo Cavallo a Vetralla, circuito UISP Corrintuscia Vt.

Il clima ha in qualche modo attenuato le fatiche degli atleti, bagnandoli leggermente in uno spugnaggio continuo e naturale. Il clima ha in qualche modo attenuato le fatiche degli atleti, bagnandoli leggermente in uno spugnaggio continuo e naturale.

La corsa a differenza dagli altri anni ha presentato un nuovo percorso, che a dire dagli atleti partecipanti è stato molto più vario e divertente. Dopo la partenza sempre in piazza della Rocca, ha visto dirigere il gruppo verso la villa comunale per poi rientrare in paese fino a San Francesco, poi via del Cimitero vecchio ( via riaperta dopo anni di chiusura con vista mura castellane ) poi verso loc mazzocchio basso e difatti dal 5º al 7º km i partecipanti si sono immersi nel Parco Naturale Monte Pinese per poi rientrare a scendere. Verso il 9º si è passati di fronte ai campi di concentramento dell’ultima guerra, e più volte in via dei Pilari, luogo dove si estraeva la creta e si lavoravano e cuocevano le terrecotte, antiche stoviglie, per poi arrivare nuovamente in piazza della Rocca, tramite Via Roma.

La corsa ha visto come partecipanti atleti di livello nazionale, come Guido Arsenti e Alessandro Di Priamo, ma il “cucciolo” Giuseppe Cioccolini AT RUNNING con 37′:55 a 3:27 min/km vince, segue Alessandro Di Priamo, OSO, 39:10 a 3:34 min/km. Terzo Guido Arsenti, Alto Lazio a 39:24 a 3:35 min/km. Tra le donne troviamo l’esperienza e la velocità di Antonella Bellitto, Bolsena Forum Sport, che chiude con 32º assoluta con 44:55 a 4:05 min/km, segue Municchi Marcella, 38º assoluta, UISP Abbadia San Salvatore con 45:32 a 4:08 min/km. Terza Paoletti Mariangela, 44º assoluta, Bolsena Forum Sport, 46:29 a 4:14.

Non solo professionisti sul percorso ma anche amatori podisti in cerca di relax e divertimento della domenica. Gli atleti tutti, sono stati gentilmente accompagnati dagli amici in Mountain Bike del luogo, impegnati domenica prossima con la gran Fondo.

Chiude la competizione la sempreverde Orietta Amicizia, Polisportiva Montalto, con 1:27:14 a 7:26 min/km. Ottima volontà!!!

Prossimo appuntamento del Corrintuscia UISP VT, è domenica prossima 13 Maggio con il Trofeo Avis Lidia Oddi Corchiano ( Vt ). Partenza ore 10, km11. Il raduno podistico vanta la 26º edizione. Per info iscrizioni: