Vetralla, segnalazione in merito al sottopassaggio Barbara Zaccaro

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Di seguito la risposta dell’allora Presidente della Provincia Marcello Meroi, ad una richiesta in merito al sottopassaggio Barbara Zaccaro di Vetralla, fatta nel 2015 e la lettera che fu mandata al Sindaco dietro la richiesta di Gennaro Giardino. Dopo aver scritto a varie autorità politiche ed istituzionali l’unica risposta fu quella del presidente della Provincia che prese a cuore la situazione.

Malgrado tutto ad oggi nulla è cambiato. Ci sono varie associazioni per i diritti del cittadino e di chi ha delle disabilità ma nessuno si muove. Il responsabile per la sicurezza dei cittadini in un paese è il Sindaco. Sono passati quasi 20 anni che è stato realizzato un sottopassaggio non a norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche e nessuna autorità interviene. Se noi cittadini facciamo un abuso in pochissimo tempo veniamo multati e in alcuni casi anche denunciati. CHI CINTROLLA IL CONTROLLORE?

Gennaro Giardino