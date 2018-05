Terni, al Cenacolo San Marco corso di introduzione all’Islam

NewTuscia – TERNI – In un mondo in cui la religione islamica – associata al terrorismo – domina le cronache, i dibattiti e le polemiche, spesso basate su ignoranza e pregiudizi, non ci si può più permettere di non conoscerla.

E’ questo il presupposto con cui l’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni ha organizzato il corso di introduzione all’Islam a chiusura del progetto Popoli e Religioni – culture a confronto, che si svolge per quattro martedì al Cenacolo San Marco, in via del Leone 12.

Il programma vede la collaborazione – tra gli altri – di uno dei due imam di Terni, Mimuoun El-Hachni, del direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo della Diocesi di Terni, don Enzo Greco e si apre l’8 maggio per concludersi il 29.

Martedì 8 maggio

ore 17,45

“O Genti del Libro! Venite a una parola comune tra noi e voi”. (Sura 3:64)

IL DIALOGO ISLAMICO-CRISTIANO

Don Enzo Greco e Naseer Ahmad

Martedì 15 maggio

ore 17,45

I CAPISALDI DELLA PRATICA RELIGIOSA

Aferdita Demiri

Martedì 22 maggio

ore 17,45

IL DIGIUNO E LA PREGHIERA

Mimoun El-Hachni



Martedi 29 maggio

ore 17,45

IL VOLTO DI DIO E DELL’UOMO NELL’ISLAM

Don Enzo Greco