Campionato serie C 2017/2018, Primo Turno Play Off

NewTuscia – FIRENZE – Lega Serie C ha comunicato che la gara Viterbese Pontedera, valevole per il primo turno dei playoff, sarà giocata al Rocchi di Viterbo venerdì 11 maggio con calcio d’inizio alle 19. La gara sarà trasmessa in diretta su sportitalia. Ricordiamo che in caso di pareggio al 90′ sarà la Viterbese ad accedere al secondo turno per la migliore posizione in classifica. In caso di qualificazione la Viterbese tornerà in campo il 15 maggio nel secondo turno sempre al Rocchi.

Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare del Primo Turno Play Off del Girone in programma venerdì 11 maggio con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società.

PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 – GARA UNICA -GIRONE “A”- VITERBESE CASTRENSE – PONTEDERA Diretta Televisiva Sportitalia Ore 19.00 CARRARESE – PISTOIESE Ore 20.30 PIACENZA – GIANA ERMINIO Ore 20.30 -GIRONE “B”- ALBINOLEFFE – MESTRE Ore 20.00 FERALPISALO’ – PORDENONE Diretta Televisiva Rai Sport Ore 20.30 RENATE – BASSANO VIRTUS Ore 20.30