Polizia Stradale: servizi per il contrasto delle “stragi del sabato sera”

NewTuscia – VITERBO – Gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, durante lo scorso weekend, hanno effettuato, oltre alle attività istituzionali di pattugliamento e monitoraggio dei flussi veicolari, servizi notturni per la prevenzione del fenomeno delle “Stragi del sabato sera”, con la collaborazione di personale della Questura, di medico e sanitario di Polizia presenti a bordo di un camper attrezzato per svolgere sia i controlli alcolemici, sia quelli relativi all’assunzione di stupefacenti alla guida di veicoli, tramite gli strumenti dell’etilometro e del drogometro.

Le verifiche hanno dato i seguenti risultati: 3 patenti di guida e 2 carte di circolazione sono state ritirate, per un totale di 45 punti-patente decurtati; 77 i veicoli e 85 le persone controllate; 35 i soccorsi prestati; 31 le sanzioni al Codice della Strada contestate, molte delle quali per infrazioni a norme comportamentali; tutti gli automobilisti fermati sono stati controllati tramite precursore, 2 persone sono state denunciate ai sensi dell’art.186 CDS per guida in stato di ebbrezza alcolica ed 1 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art.187 CDS). A tali verifiche, si sono affiancati 4 interventi per la rilevazione di incidenti stradali: 3 sinistri hanno causato lesioni nei confronti di 5 persone ed 1 ha provocato soli danni alle cose.