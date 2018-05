Paparano (Vitorchiano): la minoranza denuncia continui guasti alla pompa di sollevamento liquami

NewTuscia – PAPARANO (VITORCHIANO) – Poco più di un anno fa denunciammo la vergognosa situazione della pompa di sollevamento dei liquami che interessa Paparano e i suoi cittadini, perennemente guasta.

L’amministrazione, come al solito, gridò al complotto, invece di sistemare e risolvere il problema. Disse che la minoranza non poteva firmare unita un comunicato stampa, dimenticando che la minoranza unita conta quasi il doppio dei loro voti.

E alla prima pioggia intensa ci risiamo: liquami ovunque, incuria totale, cittadini sommersi, una cunetta di scolo della Provincia forse tombata. E il bello è che, 10 metri sotto, c’è un progetto per costruirci un bel centro commerciale, contestato con osservazioni presentate dalla minoranza e mai citate dall’amministrazione nei comunicati stampa.

Ecco le immagini, e loro tutti immobili, come da tradizione di Insieme per. Chiediamo la disinfestazione e la derattizzazione immediata della zona. Speriamo vivamente che almeno questa volta qualche Ente preposto al controllo si muova per difendere i diritti dei cittadini.

Ciancolini, Marzo, Proietti, Baglioni