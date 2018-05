La Viterbese batte il Pontedera 1-0 grazie ad una rete di Celiento e conquista il quinto posto

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO- La Viterbese-Castrense chiude il campionato vincendo in casa con il Pontedera 1-0 grazie ad una rete di Celiento. I gialloblù con questo risultato chiudono al quinto posto in classifica a quota 58 punti, approdano ai play-off ed incontreranno venerdì prossimo alle ore 16,30 allo stadio Rocchi il Pontedera per il primo turno dei play-off.

Passiamo alle formazioni che sono scese in campo:

VITERBESE-CASTRENSE: Iannarilli, Peverelli, Cenciarelli, Celiento, Rinaldi, Vandeputte, Baldassin, Jefferson, Calderini, Atanasov, Benedetti

A Disposizione di Mr.Stefano Sottili: Micheli, Bismark, De Sousa, Mendez, Sini, M Baye, Zenuni, Sane’, Pini, Pandolfi, Di Paoloantonio, Mosti

PONTEDERA: Biggeri, Risaliti, Caponi, Grassi, Pinzauti, Corsinelli, Gargiulo, Calcagni, Frare, Posocco, Rossini

A disposizione di Mr. Ivan Maraia: Marinca, Tofanari, Romiti, Vettori, Borri, Spinozzi, Marotato, Pandolfi, Raffini,

Ferrari, Benassai

Arbitro: Signor Marco Ascanio di Ancona

Assistenti: Signori Vittorio Pappalardo di Parma e Giacomo Poentini di Pesaro

Note: Giornata umida e molto piovosa, con un nubrifragio che si abbattuto sullo stadio Rocchi, terreno in buone condizioni, spettatori presenti 800 circa spettatori con rappresentanza ospite.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° tiro di Calderini dal limite dell’area ospite che si perde a lato.

Al 4° un tiro dalla distanza rimpallato da un difensore della Viterbese, il pallone si impenna e il portiere della Viterbese Iannarilli abbranca in presa aerea.

Al 6° tiro dalla distanza di Calcagno del Pontedera che esce fuori di pochissimo dal palo destro con il portiere Iannarilli proteso in tuffo.

Al 13° la Viterbese conquista un corner con Cenciarelli; della battuta del calcio d’angolo si incarica lo stesso Cenciarelli che mette in mezzo all’area un bel traversone, il portiere del Pontedera Biggeri abbranca il pallone in presa aerea.

Al 16° bella azione di Jefferson in area ospite, si destreggia bene e giunto sul fondo prova a mettere al centro un cross che non viene raccolto da nessuno e il pallone sfila sul fondo.

Al 21° la Viterbese passa in vantaggio con Celiento, che dalla distanza indovina il jolly con una forte conclusione dai 25 metri che colpisce la parte bassa della traversa e si insacca in rete.

Al 24° punizione dai 25 metri per il Pontedera battuta da Grassi che si perde alta sopra la traversa.

Al 26° tiro dalla distanza di Pinzauti che costringe il portiere della Viterbese ad una respinta di pugno, il pallone si impenna in area di rigore e poi il portiere della Viterbese Iannarilli abbranca il pallone.

Al 27° viene ammonito Grassi del Pontedera per una brutta entrata su Calderini.

Al 28° cross dalla fascia sinistra di Calderini, colpo di testa di Baldassin parato dal portiere del Pontedera.

Al 31° tiro dalla distanza di Pinzauti del Pontedera, il portiere della Viterbese Iannarilli vola in tuffo alla sua destra e respinge il pallone.

Al 32° viene ammonito Frare del Pontedera per gioco falloso.

Al 34° tiro di Caponi dalla distanza per il Pontedera che viene respinto dal portiere gialloblù Iannarilli.

Al 37° tiro dalla distanza rasoterra del gialloblù Baldassin che esce di poco fuori dal palo sinistro della porta toscana.

Al 39° bella azione di Jefferson sulla fascia sinistra, l’attaccante brasiliano della Viterbese entra in area e costringe in corner i difensori toscani.

Dalla bandierina il pallone viene scodellato in area toscana, la difesa ospite libera l’ area di rigore allontanando il pallone, ma la respinta è corta, si avventa il mediano gialloblù Cenciarelli che tira in porta ma il suo tiro violento viene rimpallato e smorzato da un difensore ospite, poi il portiere del Pontedera fa suo il pallone accartocciandosi.

Al 42° corner per gli ospiti provocato da un deviazione di testa di Rinaldi che per poco non fa autorete. Il seguente angolo per gli ospiti è senza esito.

Al 44° viene ammonito Benedetti della Viterbese per una brutta entrata.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio per 1-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Al 3° tiro di Pinzauti del Pontedera dai 30 metri parato dal portiere Iannarilli senza difficoltà.

Al 5° corner per i gialloblù, dalla bandierina Cenciarelli, pallone messo in mezzo all’area e respinto dalla difesa ospite che allontana la minaccia.

Al 12° cambio nelle fila del Pontedera,esce Gargiulo ed entra Raffini.

Al 14° bello scambio dal limite dell’area tra Cenciarelli e Vandeputte con tiro di quest’ultimo respinto dal portiere del Pontedera Biggeri.

Al 15° corner per la Viterbese senza esito, la difesa ospite libera allontanando il pallone dalla propria area e sventando la minaccia.

Al 20° sostituzione nella Viterbese; esce Rinaldi ed al suo posto entra Sini.

Al 24° corner per gli ospiti del Pontedera senza esito, il pallone sfila sul fondo.

Al 26° girandola di sostituzioni; nel Pontedera escono Corsinelli e Pinzauti ed al loro posto entrano in campo Maritati e Tofanari, mentre per la Viterbese escono Vandeputte e Jefferson ed al loro posto entrano in campo Bismark e De Sousa.

Al 29° De Sousa della Viterbese, neoentrato, viene fermato al limite dell’area in extremis da un difensore toscano, sventando una pericolosa incursione.

Al 31° altra sostituzione nelle fila dei toscani, esce Frare ed entra Ferrari.

Al 35° altro cambio nelle fila dei gialloblù, esce Cenciarelli ed al suo posto entra in campo Di Paoloantonio.

Al 37° bello scambio tra Bismark e Baldassin con quest’ultimo che viene fermato al limite dell’area dai difensori ospiti, fanno muro impedendo ai gialloblù di penetrare in area in modo pericoloso.

La Viterbese controlla la gara facendo possesso palla con una fitta rete di passaggi facendo trascorrere minuti preziosi.

La partita finisce con il risultato di 1-0 per la Viterbese che conquista il quinto posto in classifica ed affronterà ai play-off in casa venerdi prossimo al Rocchi proprio il Pontedera.

RISULTATI DELLA 19 GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-CASTRENSE-PONTEDERA 1-0

CARRARESE-AREZZO 0-1

ALESSANDRIA-CUNEO 3-1

ARZACHENA-GIANA ERMINIO 1-1

PIACENZA-LIVORNO 2-2

MONZA-OLBIA 3-0

GAVORRANO-PISTOIESE 1-0

PRATO-SIENA 2-3

LUCCHESE-PRO PIACENZA 0-4

HA RIPOSATO IL PISA

CLASSIFICA

LIVORNO 68 (PROMOSSO IN SERIE B)

SIENA 67 (PLAY-OFF)

PISA 61 (PLAY-OFF)

MONZA 58 (PLAY-OFF)

VITERBESE 58 (PLAY-OFF)

CARRARESE 58 (PLAY-OFF)

ALESSANDRIA 56 (PLAY-OFF)

PIACENZA 50 (PLAY-OFF)

GIANA ERMINIO 46 (PLAY-OFF)

PONTEDERA 46 (PLAY-OFF)

PISTOIESE 46

LUCCHESE 44

OLBIA 43

PRO PIACENZA 41

ARZACHENA 39

AREZZO 37 (15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

GAVORRANO 34 (PLAY-OUT)

CUNEO 31 (PLAY-OUT)

PRATO 26 (RETROCESSA IN SERIE D)

PLAY-OUT

CUNEO-GAVORRANO

PLAY-OFF

VITERBESE-PONTEDERA

CARRARESE-PISTOIESE

PIACENZA-GIANA ERMINIO