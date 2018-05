Iniziano i campionati regionali federali di pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – Iniziano oggi sabato 5 e proseguiranno domani domenica 6 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Colleferro i campionati Regionali della Federazione Italiana Sport Rotellistici di pattinaggio artistico specialità solo dance a cui l’ASD Libertas Pilastro ’92 ha iscritto 6 atlete accompagnate dalla allenatrice Alessia Marchetti e dalla presidente Vera Lucernini.

Queste le atlete che cercheranno di conquistare un posto per i prossimi Campionati Italiani di specialità che si svolgeranno a Piancavallo (Pordenone) dal 2 all’8 luglio: Alice Fioretti categoria Jeunesse internazionale; Nicole D’Orazio, Giada Malavasi, Gloria Turchetti categoria div. nazionale B, Erica Salta div. Nazionale C e Gioel Carbone div. Nazionale D; Le ragazze sono consapevoli delle difficoltà di questi campionati, sono ben preparate e siamo certi che faranno il possibile per ben figurare e per accedere ai detti campionati italiani.

In bocca al lupo da tutta la Libertas Pilastro. I Campionati Regionali Federali proseguiranno nei prossimi fine settimana con le atlete Francesca Cianchi categoria Allievi Regionale B e Letizia Ciccioli Divisione nazionale A.

Carlo Turchetti – ASD Libertas Pilastro ‘92