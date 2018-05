Comune di Bagnoregio, a quattro anni dal mandato, il bilancio del vicesindaco Profili

NewTuscia – BAGNOREGIO – Sono passati 4 anni esatti dall’inizio di questa legislatura dell’amministrazione di cui faccio orgogliosamente parte. Non so se sono cambiato, avevo 25 anni e qualche capello bianco in meno, sicuramente ho imparato molto. Ho ascoltato le storie di coloro che oggi soffrono questo momento così difficile, tutte, ho cercato di mettermi nei loro panni, di percepire il dolore, di prendermi anche delle responsabilità. Ho cercato di affrontare ogni giorno questo impegno con il sorriso.

Tante cose le abbiamo fatte, altre cercheremo di farle in quest’ultimo anno. Una cosa è certa, Bagnoregio è cambiata. Sta a noi cittadini cercare di continuare a migliorare questo paese che si trova ad accogliere il mondo ormai. Abbiamo cercato di risolvere i problemi e dare una prospettiva. Ho cercato di essere me stesso, non so se ci sono riuscito sempre, di sicuro ce l’ho messa tutta. Grazie a chi continua a credere che la politica serve e che può cambiare le cose.

Luca Profili Vicesindaco Bagnoregio