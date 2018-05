Comunali a Viterbo, Alessandro Usai ritira la candidatura

Riceviamo e pubblichiamo, da parte dell’on. Francesco Zicchieri e del senatore Umberto Fusco – LEGA –

Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale per le prossime consultazioni amministrative del 10 giugno, e preso atto dello stallo politico delle ultime settimane al tavolo del centrodestra, la Lega ha deciso, nel rispetto dei cittadini e dei militanti viterbesi, e d’accordo con Alessandro Usai, di ritirare dalla corsa per Palazzo dei Priori la candidatura del giornalista Mediaset. Una candidatura avanzata al fine di sancire e consolidare l’unità del centrodestra, ma sulla quale invece non si è raggiunta la piena convergenza.

La Lega territoriale, in totale accordo con i vertici nazionali, rivendica per la città di Viterbo un candidato che sia non solo espressione del partito ma anche di tutti i cittadini che chiedono un forte cambiamento. Pertanto dà appuntamento ai giornalisti lunedì prossimo alle 12, nella sede della Lega in piazza Verdi, per una conferenza stampa”.

Lo annunciano in una nota Francesco Zicchieri e Umberto Fusco, rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore provinciale della Lega.