Volley femminile, gli appuntamenti del week-end Vbc

NewTuscia – VITERBO – Ultimi impegni di campionato questo week end per le formazioni maggiori della Vbc Viterbo.

La prima a scendere in campo sabato alle 16,30 al PalaVolley di via Gran Sasso sarà però la Under 14 del girone promozionale.

Le ragazze allenate da Stefano Battisti affrontano Volley Anguillara n lla gara di ritorno.

All’andata finì 3/2 per le lacuali. Entrambe le squadre viaggiano a metà classifica, quarta con 26 punti Anguillara e quinta con 24 la Vbc, come dire, spettacolo assicurato.

A seguire, alle 18,30, l’ultima di campionato per la Serie D che si congeda dal proprio pubblico dopo un campionato non proprio ricco di soddisfazioni.

Le ragazze di Francesco Rita affrontano Egan Volley, terza nel girone con 61 punti contro i soli 9 raccolti finora da Federica Aquilio e compagne. All’andata finì 3/0.

Domenica di scena la Serie C di Danilo Turchi che alle 18,30 al PalaVolley affronta Quintilia National nella gara conclusiva del girone.

Le romane sono settime con 39 punti, contro i 13 di Camilla Onofri e compagne, tredicesime. Andata 3/0.