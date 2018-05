Vitorchiano, laboratori creativi tutti i giovedì di maggio

NewTuscia – VITORCHUIANO – Il centro ricreativo Officina delle Idee, grazie ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale, organizza a Vitorchiano laboratori a tema nelle giornate di giovedì 10, 17, 24 e 31 maggio 2018. L’appuntamento è presso i locali comunali in Via Manzoni, adiacenti al parcheggio di fronte alla piscina comunale, con un laboratorio creativo e ricreativo per bambini da 3 anni in su, a partecipazione gratuita.

Dopo le occasioni legate a Natale, Carnevale e Pasqua, questi nuovi momenti di incontro organizzati dal Comune di Vitorchiano sono rivolti ai giovani e ai giovanissimi, nonché a tutti coloro che vogliono collaborare con idee e progetti. I lavori realizzati saranno esposti alla manifestazione “Peperino in Fiore“, in programma ai primi di giugno.

Convivono all’interno del centro ricreativo vitorchianese due importanti dimensioni: lo stare e il fare. Stare per trascorrere il tempo libero, e fare, ovvero portando avanti progetti, iniziative, attività in maniera più strutturata, affiancati da educatori, animatori o volontari di associazioni. Il centro promuove infatti ogni attività che veda il giovane protagonista, esperienze di cittadinanza attiva, di volontariato e non si escludono piccole esperienze di auto-gestione.

L’Officina delle Idee, aperta a dicembre 2017, sta crescendo e divenendo una importante realtà aggregativa e ricreativa, un impegno preso, in particolare nei confronti dei cittadini più piccoli, e mantenuto per crescere e migliorare, un passo alla volta, tutti insieme.