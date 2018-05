Viterbese Castrense – Pontedera, le dichiarazioni di Mister Sottili

Trasmettiamo le dichiarazioni di mister Sottili in riferimento alla gara Viterbese Castrense – Pontedera:

Ultimo atto della stagione regolare prima dei play-off per la Viterbese che domani affronterà al Rocchi il Pontedera, attualmente in decima posizione: “E’ ancora tutto da giocare – dice mister Stefano Sottili alla vigilia della gara -. Il Pontedera proverà a vincerla in tutti i modi per centrare l’accesso alla seconda fase del torneo: non sarà una partita semplice e neanche scontata perché entrambe le squadre hanno motivazioni importanti.

Noi vogliamo i tre punti per arrivare almeno quinti, e sperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti per prenderci magari il quarto posto, loro per garantirsi l’accesso ai play-off. Ma un passo alla volta: ora dobbiamo rimanere concentrati sul Pontedera, squadra difficile da affrontare, che ha entusiasmo e sta bene fisicamente, merito certamente del direttore che è riuscito a costruire una squadra competitiva, ma anche del mister che ha infuso nei suoi ragazzi una mentalità sbarazzina importante.

Non dimentichiamo che hanno vinto a Livorno, Siena e Monza e sono stati eliminati solo ai rigori in semifinale di coppa Italia dall’Alessandria che poi ha vinto il titolo: il Pontedera è stata la vera rivelazione del girone A, non c’è che dire, ma, senza alcun alibi, dobbiamo scendere in campo determinati e vogliosi di vincere”.