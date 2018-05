Da Roma a Orte in treno a vapore

NewTuscia – ORTE – Fondazione FS italiane, Associazione DLF Roma, Associazione DLF Orte e Comune di Orte collaborano all’organizzazione di un nuovo viaggio da Roma, stazione Tiburtina, a Orte in treno a vapore. Un biglietto di andata e ritorno e, nel mezzo, una serie di manifestazioni appositamente organizzate nel Comune della Tuscia.

Quasi come la coppia Troisi-Benigni in “Non ci resta che piangere”, domenica 13 maggio 280 persone viaggeranno sulle tre vetture “Terrazzine” e una “Centoporte”, trainate dalla locomotiva a vapore Gr 625, costruita a cavallo tra gli anni ’10 e ’20 del secolo scorso, soprannominata “Signorina” per le sue forme rotonde, che raggiunge la velocità massima di 90 chilometri orari.

Si partirà dalla stazione Tiburtina alle ore 9.05, l’arrivo a Orte è previsto alle 10.50, con tanto di banda e comitato d’accoglienza a dare il benvenuto ai partecipanti.

Una volta scesi dal convoglio, il viaggio nel tempo sarà ancora più a ritroso: visita guidata alla parte medievale di Orte, poi in quella sotterranea, quindi il pranzo nelle taverne tipiche. Al termine assisteremo allo spettacolo dei piccoli sbandieratori di Orte in costume e, a seguire, dopo aver visitato la Cattedrale di Orte, si ascolterà un breve concerto della Banda DLF Roma.

Si ripartirà da Orte alle ore 17.35. Durante i viaggi ci saranno delle soste tecniche per il rifornimento dell’acqua, necessaria al funzionamento della locomotiva. Per guidarlo occorre personale specializzato, compreso chi è chiamato a mettere il carbone per l’alimentazione.

PROGRAMMA

Domenica 13 maggio 2018

Ore 8.15 Raduno dei partecipanti a Roma Tiburtina – Ore 9.05 Partenza da Roma Tiburtina

Ore 10.50 Arrivo a Orte Scalo e transfer a Orte città. Alla stazione di Orte ci sarà il comitato di benvenuto e la banda del DLF Roma

Ore 11.30 Visita guidata del centro medievale e Orte Sotterranea

Ore 13.30 Pranzo in taverna: antipasto rustico ortano, pappardelle al cinghiale, stinco di maiale, cicoria ripassata, dolce, bevande incluse (vino e acqua)

Ore 15.40 Spettacolo dei piccoli sbandieratori

Ore 16.45 Raduno in piazza per visitare la Cattedrale e ascoltare il concerto della Banda DLF Roma

Ore 17.05 Transfer a Orte Scalo

Ore 17.35 Partenza per Roma, arrivo previsto alle ore 19.25

Associazione DLF Roma