Raccolte di firme per la presentazione della lista del M5s Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Movimento 5 Stelle di Viterbo domani 5 maggio dalle ore 10:00 alle 22:00 sarà in piazza del Gesù per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco Massimo Erbetti, in vista delle elezioni comunali del 10 giugno.

Possono firmare i soli residenti nel comune di Viterbo che si presenteranno muniti di un documento d’identità.

Sarà un’occasione per conoscerci e per condividere le nostre idee e proposte per una città finalmente a misura di cittadino e libera da interessi privati.

Invitiamo i cittadini che desiderano contribuire con la propria firma a portare con sé un amico o un parente scettico, così da potergli illustrare la nostra visione di città dove il cittadino è attore principale e non semplice spettatore del cambiamento.

Movimento 5 Stelle Viterbo