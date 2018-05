Quadrangolare Trofeo Federcaccia a Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Anche quest’anno si da il via al quadrangolare “TROFEO FEDERCACCIA”. Gara Cinofila amatoriale su Fagiani per cani da ferma iscritti e non (senza sparo) e aperta a tutti i cacciatori.

Il primo appuntamento è domenica 6 maggio a Montefiascone con raduno dalle ore 6:00 presso il “BAR Donnino” (via Orvietana 53).

La quota di iscrizione è di € 20,00 a cane ed è compresa nell’iscrizione una ricca colazione.

Gli organizzatori ringraziano tutti gli sponsor che sostengono la manifestazione e invitano tutti a seguirla da vicino per far vedere quanta passione c’è dietro a questi eventi.

Inoltre vi ricordano da subito anche gli altri appuntamenti che si svolgeranno negli altri paesi che sono: Civitacastellana-Proceno-Viterbo.

Per qualsiasi informazione potete contattare i seguenti numeri: 339/7845343 (Gianfranco) oppure il

324/0451695 (Massimo).