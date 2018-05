LE 5 AZIONI PER ALIMENTI SCURI

Alessia Fuschino

NewTuscia – Sono milioni le persone che in tutto il mondo si ammalano di patologie trasmesse dagli alimenti, è un problema che riguarda sia i paesi sviluppati che in via di sviluppo e rappresenta un vero e proprio costo da abbattere per i sistemi di assistenza sanitaria. Le fasce piu’ a rischio sono quelle sensibili: neonati, bambini, anziani e ammalati che possono essere soggetti a cicli di dissenteria che puo’ provocare malassorbimento e malnutrizione, con progressivo peggioramento dello stile di vita e della salute, oppure patologie vere e proprie quali epatiti, gastroenteriti e nei casi piu’ gravi insufficienza renale, epatica e morte.

Malgrado siano passati molti anni dall’entrata in vigore dei Regolamenti Europei inerenti la sicurezza alimentare che hanno drasticamente migliorato il livello igienico sanitario delle imprese alimentari, ancora oggi veniamo a conoscenza di eventi singoli o di massa che riguardano infezioni, intossicazioni o tossinfezioni alimentari, tutte causate dalla contaminazione degli alimenti.

Tale contaminazione è causata da microrganismi piu’ o meno dannosi che possono essere trovati nelle feci, nel suolo, nell’acqua, sugli animali domestici e selvatici, e nell’intestino o mani delle persone, che hanno un comportamento igienico poco corretto.

Pertanto l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha pubblicato ufficialmente le 5 azioni da porre in essere per la preparazione di alimenti sicuri, visto che questi possono essere contaminati dai suddetti elementi direttamente o indirettamente.

Abituarsi alla pulizia: il corretto comportamento igienico si esplicita soprattutto attraverso una approfondita e frequente pulizia delle mani (all’inizio del ciclo lavorativo e costantemente durante le fasi di preparazione in cucina, nonché dopo l’impiego del bagno), igiene della persona e dell’abbigliamento da lavoro, igiene delle attrezzature e superfici che devono essere sempre deterse e disinfettate prima dell’utilizzo degli alimenti, igiene dei locali ed assenza di infestanti ed animali domestici e selvatici dai locali di manipolazione.

Separare gli alimenti crudi da quelli cotti: una corretta gestione del frigorifero e degli spazi in generale della cucina sono alla base della corretta preparazione alimentare, quindi esistono delle matrici alimentari quali la carne (bianca e rossa), la polleria, il pesce crudo che andrebbero lavorati e/o conservati separatamente dagli altri al fine di ridurre il rischio di contaminazione crociata. Non riutilizzare superfici, attrezzature o taglieri già impiegati per gli alimenti crudi, ma ripristinare le condizioni di sanificazione. Conservare gli alimenti in contenitori chiudibili per evitare il contatto tra gli stessi.

Fare cuocere bene gli alimenti: alcuni alimenti deperibili hanno la necessità di essere cotti al cuore del prodotto ad una temperatura minima di 60-70 °C per garantire la sicurezza alimentare, pertanto è necessario condurre processi di cottura che raggiungano tali temperature per la carne, il pesce, la polleria in genere; anche il riscaldamento quindi non deve essere condotto a temperature troppo basse.

Tenere gli alimenti alla giusta temperatura: la conservazione degli alimenti puo’ influenzare la salubrità di questi, in quanto i prodotti deperibili devono essere mantenuti a temperature controllate quindi tra 0-4° in frigorifero oppure almeno – 18° al cuore del prodotto, mai a temperatura ambiente, che è la temperatura di crescita ottimale dei microrganismi. La conservazione dei prodotti deperibili non dovrebbe superare i 4 giorni in frigorifero. Lo scongelamento non va mai fatto a temperatura ambiente ma in frigorifero nell’arco delle 24 ore o direttamente in cottura per i piccoli pezzi.

Utilizzare solo acqua e materie prime sicure: per la preparazione di alimenti sicuri è necessario utilizzare acqua potabile dal punto di vista microbiologico e chimico fisico, scegliere materie prime rintracciabili, fresche e di stagione, lavare bene frutta e verdura se consumata cruda. Non utilizzare alimenti oltre la data di scadenza.

La conoscenza è prevenzione.

Dott.ssa Alessia Fuschino

Biologa Nutrizionista Nutrigenetista

Dir. Settore Alimenti e Nutrizione presso CSEA – Viterbo

Mail: info@cseagroup.it

tel. 0761399033