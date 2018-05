Calcio Giovanile – Lo zoom sul bellissimo torneo dai 2010 ai 2006 del San Pellegrino in Fiore Cup Trofeo Ceramica Flaminia

NewTuscia – VITERBO – Riuscitissima la seconda edizione del torneo di calcio giovanile del “San Pellegrino in Fiore Cup, Trofeo Ceramica Flaminia” disputata nei giorni scorsi negli impianti spoitivi de La Mazzetta e di Villanova. Ottima l’organizzazione curata in ogni particolare dagli ideatori del torneo Stefano Marra, Enrico Buzzi e Rinaldo Cuccioletta che ringraziano di cuore tutte le società partecipanti (oltre 20 per un totale di una sessantina di squadre) molte delle quali venute anche da lontano, sponsor e tutti coloro che hanno collaborato all’infinità di manifestazioni. Per la cronaca ricordiamo i successi nelle categorie della Pol. Monti Cimini tra i 2010, della Romaria che ha fatto il pieno nei 2009, 2008 e 2007 e del Monterosi nei 2006.

Atto finale a Tuscania con i 2005

Domenica 6 maggio allo stadio “Fioravanti” di Tuscania atto finale della bellissima seconda edizione del San Pellegrino in Fiore Cup. In programma il torneo riservato ai 2005 al quale partecipano le formazioni dei 2005 dei seguenti club professionistici: Livorno, Perugia, Frosinone e Viterbese. Questo l’intero programma della manifestazione. Alle ore 9,30 presentazione delle squadre che sfileranno davanti alla tribuna. Alle 10 il primo incontro tra Viterbese e Livorno. Alle 11 match Frosinone-Perugia. Alle 12 la gara tra Viterbese e Frosinone. Poi la pausa per il pranzo con le squadre che mangeranno presso la struttura. Alle 15 il match tra Perugia e Livorno, alle 16 Viterbese-Perugia e alle 17 Frosinone-Livorno. Al termine la cerimonia di premiazione e nel contesto ci saranno anche le consegne dei premi per i 4 migliori portieri di tutte le categorie del San Pellegrino in Fiore Cup Trofeo Flaminia Ceramica e i 6 premi Fair Play.