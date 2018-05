Aspettando i Pugnaloni 2018: domenica 13 maggio escono i Mini Pugnaloni

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – C’è fermento nei laboratori dei gruppi dei Pugnaloni di Acquapendente, adesso che l’edizione 2018 è entrata nel vivo e si avvicina la tanto agognata premiazione di domenica 20 maggio.

Lo scorso martedì 1 maggio intanto, si è svolta la benedizione degli stendardi dei gruppi, mentre in questi giorni si sta svolgendo il Francigena Musica in onore della Madonna del Fiore (clicca sul link per maggiori informazioni).

Ufficializzato anche il programma della dedicata ai Mini Pugnaloni: nei giorni appena trascorsi, alcuni dei bozzettisti dei Pugnaloni 2018 hanno aiutato i bambini aquesiani ad ultimare i disegni delle opere in miniatura, che sfileranno domenica 13 maggio.

Il programma ufficiale di domenica 13 maggio

➡ Ore 10:00 apertura della mostra “I Pugnaloni: mosaici di natura, arte e storia”, mostra tematica su più sedi espositive: Biblioteca, Torre Julia de Jacopo Museo della Città con una sezione speciale dedicata al Museo del Fiore civico e diocesano;

➡ Ore 10:00 Piazza G. Fabrizio: Mercatini di Artigianato, apertura esposizioni di artisti e artigiani locali;

➡ Ore 11:00 Piazza G. Fabrizio: Esposizioni dei Mini Pugnaloni;

➡ Ore 15:30 – 19:00 Piazza G. Fabrizio:

Apertura giochi per bambini a cura della compagnia

▪La piazza dei giochi

▪Sarò Cavaliere o fantastica Dama

▪Caccia al tesoro

▪Arcery Tag

➡ Ore 19:00 Piazza G. Fabrizio: Premiazione Mini Pugnaloni

In bocca al lupo a tutti!

