Rifiuti, Palozzi (FI): “Ama e Comune di Roma veri responsabili dell’ermergenza”

NewTuscia – ROMA – “Parlare dell’emergenza rifiuti nella Roma grillina, è come sparare sulla croce rossa. Oggi per l’ennesima volta giungono numerose segnalazioni in merito al precario decoro di una città che, ormai, di Capitale ha solo il degrado e l’incuria. E di questo, purtroppo, non possiamo che “ringraziare” il Campidoglio e l’Ama, incapaci di affrontare e risolvere un contesto ambientale ed igienico-sanitario sempre più grave.

Raggi e Bagnacani si sveglino”. Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.