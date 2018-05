Narni, corsa Storica, vince Lorenzo Melosso di Mezule

NewTuscia – NARNI – E’ Lorenzo Melosso del terziere Mezule il vincitore dell’edizione 2018 della corsa storica che ha avuto luogo oggi pomeriggio (3 maggio) in piazza dei Priori. Il cavaliere bianconero ha centrato l’ultimo anello di tre centimetri di diametro per tre volte, avendo la meglio su Diego Cipiccia di Santa Maria.

Tredici sono stati i cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria che hanno partecipato alla gara e undici di loro hanno infilato il primo anello di dieci centimetri di diametro, mancato dal cavaliere di Fraporta Luca Saltimbanco e da quello di Santa Maria Lorenzo Trinoli.

Il secondo anello di otto centimetri di diametro è stato invece centrato da dieci cavalieri, eliminando Ernesto Santirosi di Mezule (vincitore della corsa storica del 2017). Il terzo anello, di sei centimetri di diametro è stato invece mancato da quattro cavalieri: Cristiano Liti e Luca Chitarrini di Fraporta, Jonathan Anselmicchio di Santa Maria e Filippo Quadraccia di Mezule.

Così l’ultimo anello, quello quasi impossibile da prendere perché con i suoi tre centimetri di diametro entra solo sulla punta della lancia dei cavalieri, ha visto scontrarsi sei cavalieri, nell’ordine di partenza Mirko Concetti di Mezule, Tommaso Suadoni di Santa Maria, Lorenzo Melosso di Mezule, Diego Cipiccia di Santa Maria, Luca Paterni di Fraporta, ed Alessandro Scoccione di Fraporta.

Solo Melosso, Cipiccia e Paterni hanno centrato l’anello, dimostrando grande bravura. Al secondo “giro” con il piccolo anello, Paterni ha però mancato il bersaglio, lasciando in gara solo Melosso e Cipiccia. Il regolamento dice che i cavalieri che a pari merito infilano l’anello devono riprovare per altre tre volte a centrarlo. Per due volte, però, sia Melosso che Cipiccia hanno mancato il bersaglio, infilato la terza volta dal cavaliere di Mezule che si è aggiudicato la corsa storica.

Il fantino bianconero è stato premiato dal segretario generale dell’Ente Corsa all’Anello Carlo Capotosti e dalla madrina Marianna Norillo, famosa travel blogger.

I tredici cavalieri che hanno preso parte alla corsa storica 2018 sono: per Mezule Mirko Concetti, Lorenzo Melosso, Ernesto Santirosi e Filippo Quadraccia, per Fraporta Luca Saltimbanco, Cristiano Liti, Luca Paterni e Luca Chitarrini ed Alessandro Scoccione, per Santa Maria Tommaso Suadoni, Diego Cipiccia, Jonathan Anselmicchio e Lorenzo Trinoli.