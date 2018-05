Krav Maga Vetralla, consueto appuntamento con Festival dell’Oriente

NewTuscia – VETRALLA – Lo scorso 29 Maggio il gruppo Krav Maga Vetralla guidato dal M° Stefano Smera ha concluso con successo l’ormai solenne appuntamento al Festival dell’Oriente edizione Roma 2018.

Il Krav Maga, ricorda Stefano Smera Istruttore Federale FIKM / CSEN, è nato intorno alla prima metà del XX° secolo in Israele ad opera di Imi Lichtenfeld, è di fatto un tipo di addestramento sintesi di più arti marziali quali Judo, Ju Jitsu, Kung fu, Pancrazio ecc; Dall’Ebraico significa “combattimento ravvicinato/corpo a corpo”, inglobando di fatto tecniche, che vanno da pugni calci e leve articolari, proiezioni e lotta a terra, oggi intese al puro scopo di difesa personale e rivolte a tutti (senza vincoli di età) uomini, donne e ragazzi.

Gli atleti presenti hanno eseguito varie tecniche di questo tipo di disciplina attraendo al bordo tatami, un gran numero visitatori curiosi di conoscere questa affascinante disciplina.

Il gruppo sportivo formatesi composto da uomini e donne, è ormai un gruppo di amici pronti sempre ad imparare e scoprire i propri limiti nella massima lealtà, attraverso una disciplina che al contrario di quanto si potrebbe immaginare, non genera violenza, ma altresì insegna il rispetto del prossimo come valore base per una civile convivenza.

Ricordiamo che i corsi vengono svolti ogni martedì e giovedì dalle ore 20.15 (Krav Maga) e il mercoledì (18.00-19.30) difesa donne, presso la palestra K2O, sita in Vetralla, via Valle Calandrella.