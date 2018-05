PSI di Viterbo sulle prossime elezioni amministrative

NewTuscia – VITERBO – Il Comitato Direttivo della sezione PSI di Viterbo ha preso in esame il giorno 2 maggio 2018 la situazione politica del Comune anche in prospettiva delle prossime elezioni amministrative.

A tale scopo, nella sua piena autonomia politica, che lo Statuto del Partito assicura, conferma il sostegno dato all’associazione “Progetto Viterbo e Provincia” fin dalla sua costituzione.

Tale associazione, della quale fanno parte cittadini di varie espressioni politiche, che ha in questi due anni svolto attività culturale e politica con assemblee pubbliche e con appositi gruppi di lavoro, ha prodotto e pubblicizzato programmi e documenti riguardanti l’assetto del territorio della provincia ed in particolare per la soluzione dei gravi problemi che riguardano da vicino la città di Viterbo e i suoi cittadini.

Il Comitato Direttivo della Sezione PSI di Viterbo condivide pienamente tali proposte presentate da “Progetto Viterbo e Provincia” e gli accordi che la stessa associazione ha sottoscritto con altre associazioni per la formazione di una lista civica per la elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali da presentare alle amministrative di Viterbo.

Questi sono i motivi per cui il comitato direttivo garantisce l’appoggio della Sezione PSI e chiede ai cittadini della città di Viterbo di sostenere con il loro voto i candidati della associazione “Progetto Viterbo e Provincia” e il candidato Sindaco che verrà indicato dall’accordo che “Progetto Viterbo e Provincia” ha sottoscritto.

Aldo Filosa

Presidente Sezione PSI Viterbo