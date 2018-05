Capranica, muore giovane dopo un impatto dal terzo piano

NewTuscia – CAPRANICA – Nella notte un giovane 35enne di Capranica muore in seguito alla caduta dal balcone. I carabinieri sono accorsi sul posto constatando che Alessandro Salvati è precipitato da circa dieci metri intorno alle 2 di notte.

La dinamica non è ancora chiara, ma il suicidio non è escluso.

Alessandro è stato ex portiere sia del Ronciglione United che dell’Atletico Capranica e quest’anno era ingaggiato nella terza categoria della sua città, il Nuovo Gs Capranica; lavorava inoltre in un’azienda di allestimenti per fiere.

Addolorati la madre, la fidanzata e il fratello maggiore. La seconda grande perdita per la famiglia di questo ragazzo dato che il padre di Salvati era morto da tempo.

I funerali si svolgeranno domani alle 16,00 nella chiesa di San Giovanni.