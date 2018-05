Walk in Tuscia parte a Norchia

Prima tappa del circuito 2018 ai Laghetti “Albatros” e sito archeologico di Norchia

NewTuscia – VITERBO – La rilassante camminata di circa 8Km, prima tappa del Circuito di camminate del Walk in Tuscia 2018 è stata organizzata domenica 29 aprile dallo Special Training di Viterbo in collaborazione con la famiglia di Loris Meschini, titolare dei laghetti di pesca sportiva “Albatros” di Cinelli.

Ritrovo alle ore 9.00 al punto ristoro e partenza alle ore 10.00 in punto con un percorso che lasciati i laghetti, ha attraversando la necropoli etrusca di Norchia, i resti della chiesa di S. Pietro e ritorno al luogo di partenza dove attendeva un meritato ristoro, in attesa per chi voleva fermarsi, di un buon pranzetto di lasagne e cinghiale.

Squisita l’accoglienza riservata dai titolari dell'”Arbatros” a tutti i partecipanti la camminata, che terminata la conviviale sono rimasti nel centro per buona parte del pomeriggio.

La giornata è stata delle più propizie per questo genere di iniziative con un percorso immerso tra la natura incontaminata e i resti archeologici della necropoli di Norchia che a dire il vero meriterebbe una buona sistemata, rendendo accessibile la visita di tutte le tombe.

Tutto segnato il percorso dagli instancabili Antonino Morabito e Rossella Lodesani, con la possibilità per tutti i partecipanti di poter scegliere il ritmo giusto della camminata, magari fermandosi a godere delle viste più belle, o scattare delle foto e trovando come di consueto anche un piccolo ristoro di metà percorso.