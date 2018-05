Modesta, da 13 anni in canile, ha bisogno di una casa

NewTuscia – LATINA – Modesta è in cerca di una casa. E’ una cagnolina vecchietta, piena di paura che non ha mai avuto nulla dalla vita, e ora rischia un nuovo inferno.

Modesta è uno degli sfortunati cani di un comune della provincia di Latina in fase di bando di gara; in 120 cambieranno il canile privato convenzionato, finendo in un’altra struttura con pochissimi volontari e nessuna possibilità di adozione. Per tutti loro sarà un trauma, nonché la condanna definitiva! C’è pochissimo tempo per aiutarli, ognuno di noi faccia il possibile per queste povere anime! Servono STALLI, ADOZIONI A DISTANZA o ADOZIONI DEL CUORE al più presto!

Chissà qual è il suo passato, se ha mai vissuto almeno in un giardino o se vagava per le strade, magari unica sopravvissuta di una cucciolata, abbandonata a morte certa da chi non vuole sterilizzare il proprio cane e preferisce, anno dopo anno, portare di notte in campagna intere cucciolate. No, non possiamo sapere quale sia stato il suo passato prima di finire in canile, tanto tempo fa. Sappiamo, però, che ora Modesta è una cagna anzianotta, paurosa, poco abituata alle persone, da cui si tiene alla larga, preferendo la compagnia dei compagni di prigionia. Non vuole neppure essere toccata.

Cerchiamo per lei un’adozione in casa con giardino e in compagnia di altri cani, da parte di persone con poche aspettative che la accettino così come è e che rispettino la sua natura schiva… chissà che, vivendo in una famiglia, la situazione non possa pian piano migliorare!